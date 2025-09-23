Bus il dilemma delle corse tagliate La Cgil | Quanto accade in Start Romagna è inaccettabile

Riminitoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Il problema delle corse tagliate sta diventando una costante quotidiana, ma con l'inizio dell’anno scolastico la situazione si ripropone in maniera ancora più evidente, suscitando un giusto clamore mediatico”. A scriverlo sono Massimo Bellini (segretario generale Filt-Cgil Rimini) e Simonetta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dilemma - corse

Bus, il dilemma delle corse tagliate. La Cgil: Quanto accade in Start Romagna è inaccettabile; Cronaca.

Corse tagliate, viaggi odissea. Attese infinite e bus-pollaio. «Lasciati a piedi, un disastro» - ANCONA Corse tagliate, con tempi di attesa infiniti e autobus pieni a tal punto da fare il gioco dei molestatori di passeggere. Da corriereadriatico.it

Ancona, corse tagliate, bus pieni e c’è chi allunga le mani: «Noi molestate a bordo, carezze indesiderate ovunque e insulti» - Ecco quanto è avvenuto ieri mattina a bordo della linea 44, partita come di consuetudine da via Ruggeri ... Riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Bus Dilemma Corse Tagliate