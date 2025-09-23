Bus il dilemma delle corse tagliate La Cgil | Quanto accade in Start Romagna è inaccettabile

“Il problema delle corse tagliate sta diventando una costante quotidiana, ma con l'inizio dell’anno scolastico la situazione si ripropone in maniera ancora più evidente, suscitando un giusto clamore mediatico”. A scriverlo sono Massimo Bellini (segretario generale Filt-Cgil Rimini) e Simonetta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

In questa notizia si parla di: dilemma - corse

o ? Il dilemma del mezzogiorno: “mi butto sulla pasta o vado diretto al piatto forte?”. Noi li abbiamo entrambi, tu invece devi solo scegliere. Rispondi al sondaggio nei commenti: #teamprimo o #teamsecondo. - facebook.com Vai su Facebook

Bus, il dilemma delle corse tagliate. La Cgil: Quanto accade in Start Romagna è inaccettabile; Cronaca.

Corse tagliate, viaggi odissea. Attese infinite e bus-pollaio. «Lasciati a piedi, un disastro» - ANCONA Corse tagliate, con tempi di attesa infiniti e autobus pieni a tal punto da fare il gioco dei molestatori di passeggere. Da corriereadriatico.it

Ancona, corse tagliate, bus pieni e c’è chi allunga le mani: «Noi molestate a bordo, carezze indesiderate ovunque e insulti» - Ecco quanto è avvenuto ieri mattina a bordo della linea 44, partita come di consuetudine da via Ruggeri ... Riporta corriereadriatico.it