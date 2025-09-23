Burkina Faso Mali e Niger hanno dichiarato che lasceranno la Corte penale internazionale

I governi di Burkina Faso, Mali e Niger hanno reso nota la loro intenzione di lasciare la Corte penale internazionale (ICC), il principale tribunale internazionale per crimini di guerra e crimini contro l’umanità. L’annuncio è arrivato in una dichiarazione congiunta dei tre Paesi che, dopo i colpi di Stato che hanno avuto luogo tra il 2020 e il 2023, sono guidati da giunte militari. «La Corte penale internazionale ha dimostrato di non essere in grado di gestire e perseguire crimini di guerra, crimini contro l’umanità, crimini di genocidio e crimini di aggressione comprovati», si legge nella nota. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Burkina Faso, Mali e Niger hanno dichiarato che lasceranno la Corte penale internazionale

