Anche se il mondo della moda non è nel suo miglior stato di forma, da Burberry le cose sembrano andare inaspettatamente bene. Merito del nuovo CEO Joshua Schulman, ex brand president e chief executive di Coach, che dal suo arrivo a luglio dello scorso anno ha imposto un cambio radicale nella comunicazione e nell'offerta di Burberry. Via il pricing alle stelle e i prodotti definiti da Schulman «con un'estetica di nicchia», dentro un'idea di britishness schietta e condivisibile anche con chi vive fuori dal Regno Unito, coinvolgendo personalità di caratura mondiale come Liam Gallagher e Olivia Colman. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Burberry vuole iniziare una rivoluzione