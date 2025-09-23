Buongiorno sono il prof | manda 11mila messaggi con le sue fantasie erotiche all' alunna di 12 anni

Today.it | 23 set 2025

In pochi mesi avrebbe inviato all'alunna di 12 anni quasi 11mila messaggi. Dal semplice "buongiorno" un professore di Ferrara si sarebbe spinto a scrivere anche testi dal contenuto sessualmente esplicito. Fantasie erotiche che si trasformavano in richieste alla giovane di compiere atti sessuali. 🔗 Leggi su Today.it

