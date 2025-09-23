Buongiorno nuovo stop per infortunio | rischio forfait contro il Milan

Buongiorno a rischio per la gara contro il Milan Alessandro Buongiorno si è fermato ancora. Il difensore del Napoli, reduce già da diversi problemi fisici . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Buongiorno, nuovo stop per infortunio: rischio forfait contro il Milan

Fiorentina-Napoli, Alessandro Buongiorno di nuovo in panchina per non rischiare? Pronto Juan Jesus

Buongiorno si ferma di nuovo: problema muscolare in #NapoliPisa - X Vai su X

Nuovo appuntamento con Buongiorno in Calabria Lunedì vi aspetta una puntata ricca di ospiti e temi di grande attualità. Un confronto aperto su università, politica e futuro del territorio calabrese. Non mancate! da lune - facebook.com Vai su Facebook

Infortunio Buongiorno: le condizioni del difensore del Napoli e quali partite rischia di saltare - Infortunio Buongiorno: le condizioni del difensore del Napoli e quali partite rischia di saltare dopo il problema accusato contro il Pisa Ore di apprensione in casa Napoli. Da calcionews24.com