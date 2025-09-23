modifiche nella programmazione di buongiorno, mamma! 3. La terza stagione della serie televisiva buongiorno, mamma! ha già riscosso grande interesse tra il pubblico, consolidando il suo successo. Per questa ragione, Mediaset ha deciso di apportare un cambio di orario alla programmazione, anticipando la messa in onda di alcuni episodi rispetto alla pianificazione originale. anticipazione della seconda puntata e variazioni nel palinsesto. La seconda puntata della stagione, che inizialmente era prevista per mercoledì 24 settembre, sarà trasmessa in prima serata oggi, martedì 23 settembre. Questa modifica rappresenta una scelta strategica dell’emittente per rispondere alle esigenze del pubblico e ottimizzare la fruizione degli episodi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Buongiorno mamma anticipazioni seconda puntata del 23 settembre