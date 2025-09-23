Buongiorno mamma 3 seconda puntata | trama e anticipazioni sorprendenti

La terza stagione della serie televisiva Buongiorno Mamma prosegue con una narrazione che combina elementi familiari e drammi personali, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori. La seconda puntata, trasmessa martedì 23 settembre 2025 su Canale 5, si distingue per le rivelazioni e i colpi di scena che approfondiscono le dinamiche dei personaggi principali. Ambientata alcuni anni dopo gli eventi della stagione precedente, la fiction esplora il futuro della famiglia Borghi, svelando nuovi segreti e tensioni irrisolte. La regia è affidata a Laura Chiossone ed Edoardo Re, mentre la produzione è curata da RTI – Lux Vide. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

