Le nuove storie di Buongiorno, Mamma! 3 ruotano sempre attorno alla figura di Guido, il capofamiglia interpretato da Raoul Bova che funge da centro nevralgico del racconto. Quattro nuove prime serate, dirette da Laura Chiossone ed Edoardo Re, che vedranno lui ed i suoi figli alle prese ancora una volta con l'ingombrante assenza di Anna (Maria Chiara Giannetta), con i problemi quotidiani e con due new entry destinate a lasciare il segno. La serie va in onda su Canale 5 mercoledì 17 settembre 2025 alle 21.40 circa e, nelle settimane successive, il martedì alla stessa ora e sulla stessa rete.

Buongiorno Mamma 3, anticipazioni terza puntata di martedì 30 settembre 2025