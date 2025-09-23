In casa Napoli ora si attendono novità in merito alle condizioni di Alessandro Buongiorno, uscito anzitempo in occasione della sfida tra gli azzurri e il Pisa. Tre punti importanti in casa Napoli quelli incassati in occasione della sfida di lunedì sera contro il Pisa. Una prova di forza di un certo spessore per gli uomini di Antonio Conte, che però hanno dovuto far fronte agli imprevisti che hanno messo in apprensione lo stadio Diego Armando Maradona. Al netto delle disattenzioni difensive, i campioni d’Italia in carica sono riusciti a gestire la pressione nel poter allungare da soli in classifica, in attesa poi dello scontro diretto in programma nel prossimo weekend contro il Milan, allo stadio San Siro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Buongiorno, ansia per le sue condizioni: cosa trapela sull’infortunio