buona la prima per top festival cibo e musica vanno a braccetto

Due giornate di festa condivisa, con il centro storico trasformato in un palcoscenico a cielo aperto. È questo il bilancio della prima edizione del TOP Festival, organizzato da Confcommercio Firenze-Arezzo in collaborazione con il Comune di Cortona e il contributo della Camera di Commercio Arezzo-Siena. Un debutto che ha registrato un flusso costante di visitatori: turisti, famiglie e appassionati che hanno affollato vie e piazze, tra degustazioni, musica live e stand delle eccellenze del territorio. Sabato e domenica, dalle 12 a mezzanotte, le piazze Garibaldi, Repubblica e Signorelli si sono animate con vini, distillati, oli, formaggi e salumi, mentre band itineranti hanno reso via Nazionale un vero e proprio corridoio musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

