Buon compleanno Gino Paoli Bruce Springsteen Julio Iglesias

, Antonio Delitala, Massimo Luigi Salvadori, Rosario Priore, Maria Pia di Meo, Luis Durnwalder, Gerlando Gatto, Cherie Blair, Tinì Cansino, Gianpiero dalla Zuanna, Carlo Sabatini, Enzo Raisi, Daniele Farina, Josefa Idem, Martina Nardi, Matteo Bragantini, Fabio Simplicio, Dalila Nesci, Matteo Rasom, Giulio Gazzotti. Oggi, 23 settembre, compiono gli anni: Antonio Delitala, giornalista; Angelo Acerbi, arcivescovo; Gino Paoli, cantautore; Franco Mora, hockeista, allenatore; Massimo Luigi Salvadori, storico, politico; Vincenzo Ruggieri, pittore; Rosario Priore, magistrato; Maria Pia di Meo, attrice, doppiatrice; Luis Durnwalder, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Gino Paoli, Bruce Springsteen, Julio Iglesias

In questa notizia si parla di: buon - compleanno

Buon compleanno Alessio Cerci, Giancarlo Oddi, Frank Cimini…

Buon compleanno Veronica Lario, Roberto Gualtieri, Fioretta Mari…

Buon compleanno Laura Chiatti, Aida Yespica, Marco di Vaio…

Compie gli anni Ronaldo, gli auguri social del Milan: “Buon compleanno Fenomeno, uno dei migliori di sempre” #milanpress - X Vai su X

**Tantissimi auguri di buon compleanno all'eterna Sophia Loren che compie 91 anni! Non ci sono parole forse per descrivere la grandezza di questa attrice vero vanto dell'Italia nel mondo del cinema e non solo. Dagli inizi degli anni cinquanta con film storici c - facebook.com Vai su Facebook

Buon compleanno a Orietta Berti, la regina dei 'tormentoni'; Gino Paoli compie 90 anni, gli auguri di Ornella Vanoni e l'annuncio sulle nuove canzoni in arrivo; Buon compleanno Gino Paoli, 90 canzoni per rendergli omaggio.

Giovanni Paoli, morto il figlio di Gino Paoli: aveva 60 anni, colpito da un infarto. Giornalista, era il direttore del sito web di Fabrizio Corona - Aveva 60 anni, è morto venerdì presso l'unità coronarica dell'ospedale Niguarda di Milano a seguito di un infarto. Lo riporta ilmessaggero.it

Giovanni Paoli, morto a 60 anni il figlio di Gino per un infarto. Giornalista, era il direttore del sito web di Fabrizio Corona - Aveva 60 anni, è morto venerdì presso l'unità coronarica dell'ospedale Niguarda di Milano a seguito di un infarto. Segnala ilgazzettino.it