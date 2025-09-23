Bugonia | guarda il trailer italiano ufficiale del nuovo film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone
Debutta nelle sale italiane tra un mese esatto, il 23 ottobre, il nuovo film del regista greco con protagonista la sua musa Emma Stone. Ecco il trailer italiano ufficiale di Bugonia di Yorgos Lanthimos. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
In questa notizia si parla di: bugonia - guarda
Cineworld Trento. . BUGONIA. Guarda ora il trailer ufficiale. Un film di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Jesse Plemons. Dal 23 ottobre al cinema. #BugoniaIlFilm #cineworldtrento - facebook.com Vai su Facebook
BUGONIA. Guarda ora il trailer ufficiale. Un film di Yorgos Lanthimos, con Emma Stone e Jesse Plemons. Dal 23 ottobre al cinema. #BugoniaIlFilm - X Vai su X
Bugonia, Il Trailer Ufficiale Italiano del Film di Yorgos Lanthimos con Emma Stone - HD - Film (2025); Full trailer per Bugonia: Emma Stone è un’aliena che vuole distruggere la Terra, o forse no; Bugonia, il trailer ufficiale del film [HD].
Bugonia, il trailer ufficiale del film [HD] - Un film con Jesse Plemons, Emma Stone, Alicia Silverstone, Stavros Halkias, Parvinder Shergill. Si legge su mymovies.it
‘Bugonia’, Lanthimos e la tragicommedia di un’umanità ridicola - ', il regista greco torna a Venezia con Emma Stone e un film meravigliosamente claustrofobico, satira caustica del nostro presente iper ... rollingstone.it scrive