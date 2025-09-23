Buffy Sarah Michelle Gellar chiarisce | La nuova serie non è un reboot

L'interprete della Cacciatrice ha parlato del progetto targato Hulu, condividendo qualche dettaglio di ciò che possono attendersi i fan. Sarah Michelle Gellar è tornata a parlare del ritorno di Buffy sul piccolo schermo, sottolineando il motivo per cui non può essere definito un reboot. Hulu, alcuni mesi fa, aveva annunciato il via libera alla produzione del pilot della nuova serie che proseguirà la storia della Cacciatrice e dal set sono arrivate alcune foto che mostrano l'attrice accanto agli altri membri del cast, tra cui la giovane protagonista Ryan Kiera Armstrong. La nuova serie di Buffy non sarà un reboot In un'intervista rilasciata a Entertainment Tonight, l'interprete di Buffy Summers nello show creato da Joss Whedon, ha spiegato: "Voglio essere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

