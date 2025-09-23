Buffon dopo la serata del Pallone d’Oro | Serata straordinaria il premio vinto da Donnarumma è motivo d’orgoglio personale e per tutto il calcio italiano – FOTO

Buffon dopo la serata del Pallone d’Oro: la FOTO pubblicata dall’ex portiere bianconero dopo la magica notte. Il giorno dopo la notte magica di Parigi, arrivano anche le riflessioni a freddo di chi quella serata l’ha vissuta da protagonista. Gianluigi Buffon, leggenda della Juventus e icona del calcio mondiale, ha condiviso su Instagram i suoi pensieri dopo aver partecipato alla cerimonia del Pallone d’Oro in un ruolo d’eccezione: quello di premiatore del Trofeo Yashin. L’ex capitano bianconero ha descritto l’esperienza come un “onore e privilegio”. Insieme alla collega inglese Mary Earps, ha avuto il compito di consegnare il premio per il miglior portiere del mondo a Hannah Hampton per il femminile e a Gianluigi Donnarumma per il maschile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Buffon dopo la serata del Pallone d’Oro: «Serata straordinaria, il premio vinto da Donnarumma è motivo d’orgoglio personale e per tutto il calcio italiano» – FOTO

