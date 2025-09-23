Bufera sul paracetamolo in gravidanza | l’Fda rivede le avvertenze

Sbircialanotizia.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In poche ore il dibattito internazionale sull’uso del paracetamolo in gravidanza è esploso: negli Stati Uniti la Food and Drug Administration avvia la revisione del foglietto illustrativo di Tylenol, mentre scienziati di vari Paesi mettono in guardia da conclusioni affrettate su presunti rischi neurologici nei neonati. Stati Uniti, la mossa Fda La decisione dell’agenzia federale . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

bufera sul paracetamolo in gravidanza l8217fda rivede le avvertenze

© Sbircialanotizia.it - Bufera sul paracetamolo in gravidanza: l’Fda rivede le avvertenze

In questa notizia si parla di: bufera - paracetamolo

Cerca Video su questo argomento: Bufera Paracetamolo Gravidanza L8217fda