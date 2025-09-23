Buco da 120 milioni nella sanità abruzzese | opposizioni all’attacco della Regione

L'Aquila - Pd e Abruzzo Insieme denunciano il fallimento del piano di riduzione dei costi, chiedendo la rimozione dei manager delle Asl provinciali. Il disavanzo della sanità abruzzese potrebbe chiudere l’anno con un passivo compreso tra i 110 e i 120 milioni di euro. A lanciare l’allarme è il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, che parla di “ennesima dimostrazione della distanza tra la propaganda del centrodestra e la realtà dei conti pubblici”. Al centro delle critiche il mancato rispetto del piano di riduzione dei costi operativi del 2%, obiettivo imposto alle quattro Asl provinciali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Buco da 120 milioni nella sanità abruzzese: opposizioni all’attacco della Regione

