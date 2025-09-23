Btp Valore 2025 i consigli dell'esperto di finanza | a chi conviene comprarli e come funzionano

Fanpage.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il collocamento dei nuovi Btp Valore 2025 andrà dal 20 al 24 ottobre, e i rendimenti minimi si conosceranno solo il 17 ottobre, così come il codice ISIN. Nel frattempo, però, Fanpage.it ha intervistato l'esperto di finanza Gian Marco Salcioli per chiarire il funzionamento di questi titoli, cosa deve sapere chi vuole comprarli, e a chi - e a quali condizioni - può convenire di più. 🔗 Leggi su Fanpage.it

btp valore 2025 consigliArriva il Btp Valore, i criteri per capire se conviene sottoscriverlo oppure no - I rendimenti saranno resi noti solo al momento del collocamento, ma già oggi è possibile orientarsi alla luce delle alternative tra i titoli di Stato ... Lo riporta repubblica.it

