Brutta disavventura per Carmen Russo | Gli ho dato un morso cosa le è successo

Personaggi tv. “Gli ho dato un morso”. Disavventura per Carmen Russo: cosa le è successo – Negli ultimi mesi diversi volti noti dello spettacolo italiano hanno raccontato di essere finiti al centro di episodi spiacevoli. Non si tratta di semplici disguidi, ma di veri e propri tentativi di furto e rapina che hanno avuto come bersaglio personaggi popolari e riconoscibili. L’ultimo caso riguarda Carmen Russo, che ha scelto di condividere in tv un’esperienza tanto surreale quanto pericolosa. “Gli ho dato un morso”. Disavventura per Carmen Russo: cosa le è successo. Il racconto di Carmen Russo è arrivato poche settimane dopo la notizia del colpo subito da Stefano De Martino, a cui era stato sottratto un orologio di lusso con il ben noto “trucco dello specchietto”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Brutta disavventura per Carmen Russo: “Gli ho dato un morso”, cosa le è successo

In questa notizia si parla di: brutta - disavventura

“Uomini e donne”, la famosa ex tronista derubata: brutta disavventura in albergo

Va a cercare funghi, ma viene morso da una vipera: brutta disavventura per un 40enne

Dama di uomini e donne al pronto soccorso per una brutta disavventura

? Brutta disavventura per Stefano De Martino, conduttore Rai di Affari Tuoi, che nel pomeriggio di ieri è stato rapinato in zona Bocconi a Milano mentre era a bordo della sua Mercedes. Il presentatore, 35 anni, originario di Torre Annunziata, è stato avvicinato - facebook.com Vai su Facebook

Brutta disavventura (e figura) per le nuotatrici azzurre Benedetta Pilato e Chiara Tarantino: fermate per ore dalla polizia all’aeroporto di Singapore per furto, sono state liberate grazie all’intervento della Farnesina - X Vai su X

Carmen Russo sfrattata dalla sua scuola di danza. «Non pagava l'affitto». «Colpa del Covid»; “Gli ho dato un morso”. Disavventura per Carmen Russo: cosa le è successo; “Mi hanno fermata in strada...”. Poi il terrore per Carmen Russo: momenti bruttissimi. Cosa le è successo.

“Gli ho dato un morso”: Carmen Russo vittima di un furto si è difesa in ogni modo - Il volto televisivo Carmen Russo ha raccontato la propria disavventura vissuta con un malintenzionato che ha provato a derubarla. Riporta donnaglamour.it

Carmen Russo choc: “Ho dato un morso ad un rapinatore”/ “Si era finto un fan, la mia reazione…” - Carmen Russo, ospite oggi a La Volta Buona, si è resa protagonista di un racconto choc a proposito di una tentata rapina ai suoi danni. Secondo ilsussidiario.net