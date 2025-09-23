Bruciava rifiuti nella zona Asi | arrestato dai carabinieri forestali
Un 65enne residente nella provincia di Napoli è stato arrestato dai carabinieri forestali del gruppo di Napoli-Nipaaf per combustione illecita di rifiuti nell’agro di Giugliano, nelle vicinanze della zona ASI (Area di Sviluppo Industriale).L’uomo è stato sorpreso mentre bruciava rifiuti e. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
L’intervento della guardia di finanza a Montignoso (Massa-Carrara). Anestesie totali anche per il botulino, pessime condizioni igieniche e nessuna autorizzazione. Bruciava i rifiuti medici in giardino - facebook.com Vai su Facebook
Brucia l'industria che si occupa dello stoccaggio dei rifiuti (anche speciali): è allarme a Ravanusa https://ift.tt/oESByfR - X Vai su X
Bruciava rifiuti nella zona Asi: arrestato dai carabinieri forestali; Esplosione in un capannone tra Giugliano e Qualiano, nube nera sull’area nord di Napoli; Caivano-Pascarola. La stagione dei roghi si inaugura nel peggiore dei modi, brucia nella zona industriale napoletana una fabbrica di solventi e prodotti chimici.
Spente le fiamme in zona Asi: incendio nella fabbrica di prodotti chimici - Una nube ha invaso Giugliano dopo l’incendio di una fabbrica chimica in zona Asi. Scrive stylo24.it
Incendio a Giugliano in fabbrica zona Asi, visibile enorme nube nera: domato dai vigili - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi all’interno dell’area industriale ASI (Area di Sviluppo Industriale) di Giugliano. Come scrive msn.com