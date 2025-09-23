Bruce Springsteen compie 76 anni e pubblica il suo Nebraska segreto
Compie 76 anni Bruce Springsteen, una vita e una carriera raccontate attraverso i suoi album. Quelli che lo hanno reso una icona rock e quelli rimasti per anni nel cassetto, e che uno dopo l’altra vengono pubblicati per far ascoltare ai fan quelle registrazioni diventate oggetto del desiderio, di cui tutti mormoravano senza in realtà saperne molto o averle mai ascoltate. A queste appartiene Electric Nebraska, la versione elettrica di Nebraska, un disco interamente acustico uscito nel 1982. Tra le rarità, una versione minimale di Born in the U.S.A. registrata in trio. A questi brani, che Springsteen racconta così: «Abbiamo eliminato le tastiere e suonato essenzialmente come un trio. 🔗 Leggi su Panorama.it
In questa notizia si parla di: bruce - springsteen
Bruce Springsteen contro Trump a Milano, il concerto diventa politica: “Gli Usa nelle mani di corrotti e traditori”
Bruce Springsteen a Milano, l’energia di sempre e l’attacco a Trump: «Inadatto, governo corrotto»
Bruce Springsteen a San Siro: «L’America che ho cantato per 50 anni è ora nelle mani di un presidente corrotto. Ma ho speranza, sosteniamo la democrazia»
Buon compleanno @springsteen #buoncompleanno #rtl1025 #BruceSpringsteen - X Vai su X
22 settembre 1992: Bruce Springsteen registra un concerto per MTV Unplugged, ma suona in acustico solamente la prima canzone e suona così il resto del set in modalità elettrica. Quando l'episodio andrà in onda l'11 novembre, verrà pubblicizzato come "MT - facebook.com Vai su Facebook
Bruce Springsteen compie 76 anni e pubblica il suo Nebraska segreto; I 76 anni di Bruce Springsteen; Keith Richards compie 76 anni: le sue frasi più famose.
Bruce Springsteen: Born to run compie 50 anni ma non li dimostra - Coprodotto da Springsteen con il manager Mike Appel e il producer Jon Landau, Born to run, inciso a New York, rappresentava l’ultima ... Si legge su panorama.it
Bruce Springsteen, esce Track II, sette 'album perduti' - Per i fan di Bruce Springsteen sta per arrivare la colonna sonora dell'estate: venerdì The Boss pubblicherà Tracks II, sette album "perduti", nel senso che per anni - Scrive ansa.it