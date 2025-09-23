Bruce Springsteen compie 75 anni | una leggenda vivente della musica rock
Oggi, 23 settembre 2025, Bruce Springsteen festeggia il suo 75° compleanno, un traguardo che celebra una carriera lunga più di cinque decenni e un’eredità musicale che ha lasciato un segno indelebile nel panorama rock mondiale. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
22 settembre 1992: Bruce Springsteen registra un concerto per MTV Unplugged, ma suona in acustico solamente la prima canzone e suona così il resto del set in modalità elettrica. Quando l'episodio andrà in onda l'11 novembre, verrà pubblicizzato come "MT - facebook.com Vai su Facebook
il 22 Settembre 1992 Bruce Springsteen registra il suo MTV Unplugged. Il concerto fu registrato ai Warner Hollywood Studios di Los Angeles. Ma dopo la prima canzone, “Red Headed Woman”, suonata con la chitarra acustica, Springsteen a sorpresa annunci - X Vai su X
