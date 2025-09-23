Brindisi peschereccio affonda a Punta Penne | tre uomini tratti in salvo
Tragedia sfiorata nella serata odierna a Punta Penne, il tratto di mare a Sud del litorale di Brindisi: un peschereccio si è incagliato ed è affondato. Tratti in salvo i tre membri. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
In questa notizia si parla di: brindisi - peschereccio
