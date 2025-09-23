Brindisi aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio | gli appuntamenti
BIRINDISI - Il Comune di Brindisi partecipa anche quest’anno alle Giornate Europee del Patrimonio 2025 (GEP), l’importante appuntamento promosso dal Ministero della Cultura e dal Consiglio d’Europa, che si svolgerà sabato 27 e domenica 28 settembre 2025 con il tema nazionale “Architetture. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Giornate europee del patrimonio: architettura e ambiente umano. Berset (CdE): “Molto più che pietre, specchio delle nostre società” - Il Consiglio d’Europa annuncia l’apertura della stagione di eventi delle Giornate europee del patrimonio (Ehd) 2025, con il tema: “Patrimonio architettonico: finestre sul passato, porte sul futuro”. Riporta agensir.it
Giornate Europee, viaggio tra le antiche domus di Ercolano - Il Parco archeologico di Ercolano aderisce il 27 e 28 settembre alle Giornate Europee del Patrimonio, la più grande manifestazione culturale d'Europa promossa dal ministero della Cultura, con un'inizi ... Scrive ansa.it