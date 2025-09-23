Brillano anche i baby bianconeri | 3-0 al Torino
CESENA 3 TORINO 0 CESENA (4-3-1-2): Fontana; Ridolfi, Casadei, Ribello, Abbondanza; Mattioli (23’ st Biguzzi), Bertaccini, Domeniconi (43’ st Berti); Tosku (43’ st Lantignotti); Galvagno (23’ st Papa Wade), Rossetti (36’ st Carbone). All.: Campedelli. TORINO (3-5-2): Siviero; Zaia, Pellini, Desole (31’ pt Bonadiman); Komesse, Acquah, Barranco, Kirilov (1’ st Luongo); Perciun (32’ st Conzato); Gabellini, Zeppieri (1’ st Carvalho). All.: Fioratti. Arbitro: Eremitaggio di Ancona. Reti: 10’ pt Desole (autorete), 7’ st Ribello, 20’ st Tosku. Note: ammoniti Domeniconi, Mattioli, Ribello, Gabellini, Luongo; spettatori 300 circa; angoli 8 a 6; recupero 2’ e 4’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
