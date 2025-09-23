Brescia | Xavier Rudd al teatro Clerici

Bresciatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd sarà 1° ottobre in concerto al Teatro Clerici di Brescia in una delle tre uniche date italiane del suo tour europeo. L'artista darà il via alla stagione 2025-2026 del Teatro bresciano in Via San Zeno, che ha già una ricca programmazione. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brescia - xavier

Brescia: Xavier Rudd al teatro Clerici; Teatro Clerici: il 1° ottobre riparte la nuova stagione con Xavier Rudd; XAVIER RUDD – Tour 2025, BRESCIA il 1 ottobre 2025 - Teatro Clerici (BS).

Brescia: Xavier Rudd al teatro Clerici - Il cantautore e polistrumentista australiano Xavier Rudd sarà 1° ottobre in concerto al Teatro Clerici di Brescia in una delle tre uniche date italiane del suo tour europeo. Segnala bresciatoday.it

brescia xavier rudd teatroDa Cattelan a Panariello, la nuova stagione del Teatro Clerici - Il 1° ottobre il primo spettacolo in via San Zeno con Xavier Rudd. Secondo giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Brescia Xavier Rudd Teatro