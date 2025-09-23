Brescia un' opera di Tuttofuoco per allargare lo spazio pubblico
Brescia, 23 set. (askanews) - Un'opera di Patrick Tuttofuoco che vuole essere un abbraccio oltre che un agente attivo e aggregante nello spazio pubblico. L'installazione "Ex-Stasis" è l'opera vincitrice della call "Life Art al Teatro Borsoni. Energia creativa per Brescia. La tua città europea", indetta dal Centro Teatrale Bresciano con il Comune, il sostegno di A2A e curata dalla storica dell'arte Valentina Ciarallo. Il lavoro di Tuttofuoco, che ha un'anima bifronte e gioca continuamente sulla dinamica degli opposti, è stato inaugurato in via Milano, una zona nell'ovest di Brescia che sta vivendo una fase di cambiamento, nel quale anche l'arte e la cultura vogliono giocare un ruolo aggregatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: brescia - tuttofuoco
Ex-stasis di Patrick Tuttofuoco: l’arte che rigenera Brescia - X Vai su X
Vincitore della call Life Art al Teatro Borsoni, l’artista milanese porta a Brescia un’opera che ridefinisce lo spazio pubblico e di relazione di Via Milano, diventando simbolo di incontro e accoglienza - facebook.com Vai su Facebook
Brescia, un'opera di Tuttofuoco per allargare lo spazio pubblico.
Brescia, un’opera di Tuttofuoco per allargare lo spazio pubblico - (askanews) – Un’opera di Patrick Tuttofuoco che vuole essere un abbraccio oltre che un agente attivo e aggregante nello spazio pubblico. Scrive askanews.it
Svelata l’installazione di Patrick Tuttofuoco al Teatro Borsoni di Brescia: l’opera pubblica sarà un nuovo punto di riferimento per la città - Vincitore della call Life Art al Teatro Borsoni, l’artista milanese porta a Brescia un’opera che ridefinisce lo spazio pubblico di Via Milano ... Segnala exibart.com