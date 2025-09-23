Brescia, 23 set. (askanews) - Un'opera di Patrick Tuttofuoco che vuole essere un abbraccio oltre che un agente attivo e aggregante nello spazio pubblico. L'installazione "Ex-Stasis" è l'opera vincitrice della call "Life Art al Teatro Borsoni. Energia creativa per Brescia. La tua città europea", indetta dal Centro Teatrale Bresciano con il Comune, il sostegno di A2A e curata dalla storica dell'arte Valentina Ciarallo. Il lavoro di Tuttofuoco, che ha un'anima bifronte e gioca continuamente sulla dinamica degli opposti, è stato inaugurato in via Milano, una zona nell'ovest di Brescia che sta vivendo una fase di cambiamento, nel quale anche l'arte e la cultura vogliono giocare un ruolo aggregatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Brescia, un'opera di Tuttofuoco per allargare lo spazio pubblico