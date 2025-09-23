Brescia | l' 8 marzo 2026 la 24ª edizione della Bam

Bresciatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Un passo alla volta, fino all’emozione più grande: tagliare il traguardo nella magnifica piazza Loggia. Domenica 8 marzo 2026, Brescia si trasformerà ancora una volta in un grande palcoscenico di sport, energia e bellezza per la 24ª edizione della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon. Una data. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

brescia - marzo

