Brescia | l' 8 marzo 2026 la 24ª edizione della Bam
Un passo alla volta, fino all’emozione più grande: tagliare il traguardo nella magnifica piazza Loggia. Domenica 8 marzo 2026, Brescia si trasformerà ancora una volta in un grande palcoscenico di sport, energia e bellezza per la 24ª edizione della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon. Una data. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
In questa notizia si parla di: brescia - marzo
scambiAttivo : swap di libri e vestiti! Domenica 2 marzo - dalle 15:00 in poi Brescia Attiva – Via Sardegna 8 Hai libri già letti o vestiti che non metti più? Porta in sede max 10 pezzi e scambiali con qualcosa di nuovo (per te)! Come funziona? Dalle 15 alle 1 - facebook.com Vai su Facebook
Quinzanese, da marzo lavori per una nuova rotonda tra Mairano e Azzano - X Vai su X
Brescia: l'8 marzo 2026 la 24ª edizione della Bam; Camion danneggia cavalcavia dopo incidente, svincolo dell'autostrada chiude fino a marzo 2026; BRESCIA: SABATO 8 MARZO GIORNATA DI LOTTA CON IL COLLETTIVO ONDA STUDENTESCA.
Brescia: l'8 marzo 2026 la 24ª edizione della Bam - La 24ª edizione della Gruppo Bossoni Brescia Art Marathon si disputerà domenica 8 marzo. Scrive bresciatoday.it
Calendario concerti: 8 marzo 2026 in Italia - Rockol - Di seguito trovi il calendario dei concerti in programma per il giorno 8 marzo 2026 a Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Firenze e in tutta Italia. Scrive rockol.it