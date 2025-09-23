Brescia bimba di 3 anni si spara alla testa | genitori accusati di omessa custodia e lesioni colpose

Omessa custodia di arma e lesioni colpose gravissime. Sono queste le accuse formulate dalla Procura di Brescia nei confronti dei genitori della bambina di tre anni ferita da un colpo di pistola la mattina di Capodanno a Gardone Val Trompia, nel Bresciano. Per la madre, l’ipotesi di reato riguarda soltanto le lesioni, mentre per il padre anche la custodia dell’arma, una Beretta calibro 9×21 regolarmente detenuta ma lasciata incustodita sul comodino della camera da letto, carica e con il colpo in canna. La bambina, che subito dopo l’incidente era stata operata d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, è sopravvissuta a più interventi chirurgici ma ha riportato conseguenze fisiche permanenti. 🔗 Leggi su Open.online

