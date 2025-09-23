Bremer, dopo il turno di riposo a Verona, si candida per una maglia da titolare nella prossima sfida: serve la sua solidità contro l’Atalanta. Un turno di riposo per ricaricare le batterie e tornare a guidare la difesa nel momento del bisogno. Dopo la panchina programmata nella trasferta di Verona, Gleison Bremer è pronto a riprendersi il suo posto al centro della retroguardia della Juventus. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrale brasiliano, pur non essendo ancora al top della condizione, si candida con forza per una maglia da titolare nel big match di sabato sera contro l’ Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer tornerà titolare in Juve Atalanta? La possibile decisione di Tudor in vista della sfida dell’Allianz Stadium: cosa filtra