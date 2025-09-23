Brambilla dopo la vittoria della Juventus Next Gen | Non molliamo mai fino alla fine faccio i complimenti ai ragazzi che si allenano bene e hanno voglia La classifica dobbiamo guardarla poco…

di Marco Baridon Brambilla dopo la vittoria della Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei bianconeri. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Mister Brambilla ha analizzato la vittoria della Juventus Next Gen contro la Torres in conferenza stampa. RIMONTA – «Siamo stati bravi a restare in partita, non ci siamo esposti a ripartenze dopo il gol e l’espulsione ci ha facilitato. Potevamo mettere più qualità nelle rifiniture». MAI MOLLARE – «Lo avevamo già percepito nelle prime gare. Quando andiamo sotto abbiamo occasioni per ribaltarla, non molliamo mai fino alla fine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

