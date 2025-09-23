Brambilla dopo la vittoria della Juventus Next Gen | Non molliamo mai fino alla fine faccio i complimenti ai ragazzi che si allenano bene e hanno voglia La classifica dobbiamo guardarla poco…

Juventusnews24.com | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Marco Baridon Brambilla dopo la vittoria della Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei bianconeri. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria)  – Mister Brambilla ha analizzato la vittoria della Juventus Next Gen contro la Torres in conferenza stampa. RIMONTA – «Siamo stati bravi a restare in partita, non ci siamo esposti a ripartenze dopo il gol e l’espulsione ci ha facilitato. Potevamo mettere più qualità nelle rifiniture». MAI MOLLARE – «Lo avevamo già percepito nelle prime gare. Quando andiamo sotto abbiamo occasioni per ribaltarla, non molliamo mai fino alla fine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

brambilla dopo la vittoria della juventus next gen non molliamo mai fino alla fine faccio i complimenti ai ragazzi che si allenano bene e hanno voglia la classifica dobbiamo guardarla poco8230

© Juventusnews24.com - Brambilla dopo la vittoria della Juventus Next Gen: «Non molliamo mai fino alla fine, faccio i complimenti ai ragazzi che si allenano bene e hanno voglia. La classifica dobbiamo guardarla poco…»

In questa notizia si parla di: brambilla - dopo

Brambilla dopo Juventus Next Gen Albinoleffe: «Buona partita per almeno un’ora, poi siamo calati. Ma la strada è questa»

Juventus Next Gen Atalanta Under 23 LIVE: si rivede Pedro Felipe dopo l’infortunio, Brambilla schiera Deme e Anghelè alle spalle di Guerra – DIRETTA VIDEO

Juventus Next Gen, Brambilla riabbraccia Pedro Felipe: il brasiliano torna in campo 9 mesi dopo l’infortunio al crociato

Diretta Juve Next Gen-Torres: risultato in tempo reale e formazioni. Pazienza, sfida da ex; Serie C | Juventus Next Gen-ACR Messina | Il commento di Brambilla; Paolo Montero esonerato dalla Juventus NextGen: al suo posto Brambilla fino a giugno, c'è da salvare la categoria.

Diretta Juve Next Gen-Torres: risultato in tempo reale e formazioni. Pazienza, sfida da ex - La Juve Next Gen torna subito in campo dopo la vittoria contro il Pineto della precedente giornata di Serei C. Come scrive tuttosport.com

brambilla dopo vittoria juventusJuventus Next Gen, rimonta incredibile con la Torres: decide Pedro Felipe al 91’, Brambilla batte Pazienza! - I bianconeri di Brambilla trovano la seconda vittoria di fila e danno un segnale forte al campionato per la lotta alla promozione ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Brambilla Dopo Vittoria Juventus