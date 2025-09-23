Brambilla dopo la vittoria della Juventus Next Gen | Non molliamo mai fino alla fine faccio i complimenti ai ragazzi che si allenano bene e hanno voglia La classifica dobbiamo guardarla poco…
di Marco Baridon Brambilla dopo la vittoria della Juventus Next Gen: tutte le dichiarazioni dell’allenatore dei bianconeri. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Mister Brambilla ha analizzato la vittoria della Juventus Next Gen contro la Torres in conferenza stampa. RIMONTA – «Siamo stati bravi a restare in partita, non ci siamo esposti a ripartenze dopo il gol e l’espulsione ci ha facilitato. Potevamo mettere più qualità nelle rifiniture». MAI MOLLARE – «Lo avevamo già percepito nelle prime gare. Quando andiamo sotto abbiamo occasioni per ribaltarla, non molliamo mai fino alla fine. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: brambilla - dopo
Brambilla dopo Juventus Next Gen Albinoleffe: «Buona partita per almeno un’ora, poi siamo calati. Ma la strada è questa»
Juventus Next Gen Atalanta Under 23 LIVE: si rivede Pedro Felipe dopo l’infortunio, Brambilla schiera Deme e Anghelè alle spalle di Guerra – DIRETTA VIDEO
Juventus Next Gen, Brambilla riabbraccia Pedro Felipe: il brasiliano torna in campo 9 mesi dopo l’infortunio al crociato
#Brambilla esulta dopo la vittoria della #JuventusNextGen Le sue dichiarazioni - X Vai su X
Juventus Next Gen beffata: bianconeri avanti 2-0 e rimontati 2-3 dall’Arezzo in pieno recupero, i ragazzi di Brambilla restano fermi a quota 5 punti dopo le prime 4 giornate - facebook.com Vai su Facebook
Diretta Juve Next Gen-Torres: risultato in tempo reale e formazioni. Pazienza, sfida da ex; Serie C | Juventus Next Gen-ACR Messina | Il commento di Brambilla; Paolo Montero esonerato dalla Juventus NextGen: al suo posto Brambilla fino a giugno, c'è da salvare la categoria.
Diretta Juve Next Gen-Torres: risultato in tempo reale e formazioni. Pazienza, sfida da ex - La Juve Next Gen torna subito in campo dopo la vittoria contro il Pineto della precedente giornata di Serei C. Come scrive tuttosport.com
Juventus Next Gen, rimonta incredibile con la Torres: decide Pedro Felipe al 91’, Brambilla batte Pazienza! - I bianconeri di Brambilla trovano la seconda vittoria di fila e danno un segnale forte al campionato per la lotta alla promozione ... Si legge su tuttosport.com