Brainrot gran finale a Magicland

Romatoday.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il successo dei primi due weekend, arriva il gran finale di Brainrot a Magicland.I personaggi Tralalero Tralalà, Ballerina Cappuccina, Tung Tung Sahur e Cappuccino Assassino saranno protagonisti al parco divertimenti di Valmontone anche sabato 27 e domenica 28 settembre. Il programma del. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: brainrot - gran

Brainrot, gran finale a Magicland; Gran finale a MagicLand, i personaggi ufficiali Brainrotospiti speciali ospiti del parco divertimenti; Valmontone, al Magicland una giornata con le figurine Italian Brainrot.

A MagicLand (Valmontone) gran successo per Skifidol Italian Brainrot: tornerà il 20-21 e il 27-28 settembre - Il weekend di apertura è stato solo l’inizio di un’avventura destinata a proseguire: Skifidol Italian Brainrot tornerà infatti a MagicLand anche nei prossimi fine settimana del 20- Scrive castellinotizie.it

brainrot gran finale magiclandDA BROADWAY A MAGICLAND: PUBBLICO IN VISIBILIO PER SKIFIDOL ITALIAN BRAINROT. - i personaggi “nonsense” che stanno facendo impazzire i ragazzi di tutto il mondo arrivano per la prima volta in Italia animati e dal vivo a ... Come scrive politicamentecorretto.com

Cerca Video su questo argomento: Brainrot Gran Finale Magicland