Braida | Galliani è un campione Yamal al Milan con Berlusconi? Lui amava i grandi giocatori

Pianetamilan.it | 23 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ariedo Braida, ex dirigente del Milan nell'epopea di Silvio Berlusconi, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'TuttoMercatoWeb', toccando tanti temi a colori rossoneri, dal possibile ritorno di Adriano Galliani in società al presente. Le parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

braida galliani 232 un campione yamal al milan con berlusconi lui amava i grandi giocatori

© Pianetamilan.it - Braida: “Galliani è un campione. Yamal al Milan con Berlusconi? Lui amava i grandi giocatori”

In questa notizia si parla di: braida - galliani

Galliani su Braida: “Lui vedeva i giocatori da Milan. Ecco il retroscena su Shevchenko”

Galliani è un campione Allegri ha portato disciplina AC Milan sarà una minaccia.

braida galliani 232 campioneBraida: "Galliani &#232; un campione. Con Allegri vedo un Milan disciplinato e questo è fondamentale" - Ariedo Braida, ex dirigente rossonero, ha rilasciato queste parole a tuttomercatoweb. Scrive milannews.it

braida galliani 232 campioneBraida a 360°: "Galliani un campione. Allegri ha portato disciplina, il Milan darà fastidio" - Lo storico dirigente italiano, con lunghi passati fra Milan, Barcellona e Cremonese, nell'intervista rilasciata a TMW ha. Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Braida Galliani 232 Campione