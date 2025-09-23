Braida analizza la Serie A | Napoli favorito l’Inter ha avuto qualche problema ma con Milan e Juve…
Braida analizza la Serie A. L’ex dirigente rossonero e attuale vicepresidente del Ravenna parla delle prospettive del massimo campionato. Intervistato ai microfoni di Tutto Mercato Web, Ariedo Braida, ex dirigente del Milan e ora vicepresidente del Ravenna, ha analizzato le ambizioni della squadra rossonera in questa stagione di Serie A. Braida ha sottolineato che il Milan è in grado di competere a livello nazionale, grazie alla mancanza di una squadra dominante nel campionato italiano, ma non ha ignorato anche Inter e le altre concorrrenti. SITUAZIONE DELLA SERIE A – «In Italia il Milan può lottare, non c’è una squadra dominante. 🔗 Leggi su Internews24.com
