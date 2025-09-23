Braico | la Casa dei Moderati propone l' ente parco e il coinvolgimento dei cittadini
BRINDISI – Durante l'ultima seduta del consiglio comunale, è stato posto all’ordine del giorno il dibattito sull’ipotesi di abbattere le mura perimetrali del Parco "Cesare Braico", una proposta motivata dai promotori e sottoposta alla discussione consiliare.La "Casa dei Moderati", per voce del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: braico - casa
Questa sera inizierà Rosh ha Shanà, il Capodanno ebraico. Con l'occasione auguriamo a tutti Shanà Tovà (Buon anno), con la speranza che presto TUTTI i rapiti, oggi ancora ostaggio nelle mani dei criminali palestinesi di Gaza, tornino presto a casa ? - facebook.com Vai su Facebook
Braico: la Casa dei Moderati propone l'ente parco e il coinvolgimento dei cittadini; Abbattimento mura del parco Cesare Braico: nuove divergenze nella maggioranza; Parco del Cesare Braico a Brindisi, da polmone verde a luogo di degrado Video.