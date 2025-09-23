Bra-Livorno le pagelle degli amaranto
Livorno, 23 settembre 2025 - Una vittoria che vale oro per gli amaranto che questa sera al Sivori strappano i tre punti al Bra di mister Nisticò grazie al rigore di Dionisi. Buona prestazione del Livorno che può tornare a respirare dopo le quattro sconfitte consecutive, gli amaranto proteggono la propria porta ma faticano ancora sfruttare le tante occasioni create, per ora però un passo alla volta. Ecco le pagelle di Bra - U.S Livorno: Ciobanu: 7 Non un grande lavoro per lui, regala un calcio d’angolo agli avversari per aver tenuto troppo il pallone e salva il vantaggio amaranto nei primi minuti della ripresa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
