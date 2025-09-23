Bra-Livorno 0-1 gli amaranto tornano a vincere | decisivo Dionisi
Livorno, 23 settembre 2025 - Gli amaranto tornano a vincere, contro il Bra termina 1-0 per la squadra di mister Formisano che può quindi tornare a respirare dopo una prestazione convincente seppur contro una formazione tutt'altro che irresistibile. Primi minuti combattuti al Sivori di Sestri Levante, con il Bra che approccia con decisione quella che per entrambe le formazioni è una partita decisiva. La prima occasione è però per gli amaranto che al settimo minuto si presentano dalle parti di Franzini su calcio d’angolo, la mette Cioffi incorna Marchesi ma niente da fare per il momento. All'ottavo minuto mister Nisticò si gioca la carta Fvs per un contatto nell’area amaranto ma per l’arbitro non c’è nulla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
