Bper sguardo al futuro | Dai giovani alle donne Sosteniamo la crescita

Bper al fianco delle imprese. Lo ricorda e lo sottolinea Marco Lazzari, Responsabile Agri Banking di Bper Banca. "Accompagnare la crescita del mondo agricolo e agroalimentare, lo sviluppo delle filiere, valorizzare il Made in Italy e agevolare la transizione ecologica": eccoli gli obiettivi del servizio, secondo Lazzari. L’istituto di credito è da sempre molto vicino all’economia reale, per questo intende dedicare alle imprese consulenze specialistiche e puntuali soprattutto in un settore, quello primario, che presenta notevoli complessità dovute anche all’assenza di bilanci nella maggior parte dei casi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

