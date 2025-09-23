Boxe Aziz Abbes Mouhiidine debutta da professionista | definiti data e luogo c’è anche Cavallaro

Aziz Abbes Mouhiidine esordirà da professionista il prossimo 26 ottobre a Catania. Il due volte vice campione del mondo dei pesi massimi tra i dilettanti ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura, chiudendo con un passato caratterizzato da due argenti iridati (al termine di finali molto discusse in termini di verdetto, nel 2021 contro il cubano Julio Cesar La Cruz a Belgrado e nel 2023 contro il russo Muslim Gadzhimagomedov a Tashkent) e dalla sconfitta all’esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il quasi 27enne campano (spegnerà le candeline il prossimo 6 ottobre) debutterà al Centro Commerciale Porte di Catania contro un avversario ancora da ufficializzare, nella categoria dei massimi leggeri (fino a 90,719 kg). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Boxe, Aziz Abbes Mouhiidine debutta da professionista: definiti data e luogo, c’è anche Cavallaro

