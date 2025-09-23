Boxe A CarraraFiere. Semifinale tricolore per Matteo Petriccioli contro Alex Ferramosca.

Si terrà il 5 ottobre nel padiglione B di CarraraFiere, il match professionistico tra lo spezzino Matteo Petriccioli (nella foto, Pugilistica Carrarese) e il pratese Alex Ferramosca (Boxe Mugello), semifinale dei Super Gallo. Il match si combatterà sulla distanza delle otto riprese da tre minuti ciascuna, all’interno del 76° Memorial “Enrico Bertola“ e il 27° trofeo “Enrico Salomoni“. Petriccioli si presenta all’importante appuntamento (in caso di successo ci sarebbe una finale per un titolo italiano che a Carrara manca da oltre 50 anni, quando sul ring c’era Piero Cerù) con un curriculum da Dilettante di 14 incontri vinti, 4 pareggiati e 21 sconfitte; mentre da professionista ha al suo attivo 6 incontri con 4 vittorie e 2 sconfitte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

