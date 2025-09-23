Il Mef ha annunciato per settembre 2025 l’emissione di nuovi Bot e Btp. Questi ultimi sono di tre tipologie: Btp Short Term con scadenza a due anni, Btp€i a 5 anni e Btp€i a 15 anni. Si ricorda che i Bot (Buoni del Tesoro Poliennali) non hanno cedole e il guadagno deriva dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il valore di rimborso. Invece i Btp (Buoni del Tesoro Poliennali) garantiscono cedole. Nuova emissione Bot. I Bot proposti, in emissione il 30 settembre, hanno una durata di 182 giorni e possono essere sottoscritti per un importo minimo di 1.000 euro. Il codice Isin è ancora da attribuire. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bot e Btp, nuova emissione a settembre: a chi convengono