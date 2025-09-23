Borgo Santa Maria interrogazione in Consiglio regionale sul ponte chiuso dopo l' incendio
Sul ponte di strada del Crocifisso a Borgo Santa Maria, chiuso dopo il rogo di metà agosto, arriva anche un’interrogazione urgente in Consiglio regionale del Lazio. L’ha presentata il consigliere del Pd, Salvatore La Penna, chiedendo, al presidente della Regione Francesco Rocca e alla giunta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: borgo - santa
Festa dell’Apparizione: dieci giorni tra fede e tradizione in Borgo Santa Caterina
VIDEO | Il diavolo e Santa Lucia, Savoca celebra sua martire: la spettacolare rievocazione tra le vie del borgo
A Bergamo sabato ‘caldo’ per la viabilità. Strade chiuse per Atalanta-Juve, “Cena in piazza” in Borgo Santa Caterina
Moreno Conficconi “il Biondo” Verdi festival 10 Ottobre 2025 Borgo Santa Brigida 5/A https://www.teatroregioparma.it/spettacolo/moreno-il-biondo/ con un pezzettino :) di E-Wired Empathy - facebook.com Vai su Facebook
Borgo Santa Maria, interrogazione in Consiglio regionale sul ponte chiuso dopo l'incendio; Latina, ponte chiuso da 40 giorni a Borgo Santa Maria”. Interrogazione urgente del consigliere regionale del Pd, La Penna.; Ritardi nella riapertura del ponte di Borgo San Maria. L’Assessore Muzio: “necessario attivare la Consulta dei Borghi..
La rabbia dei residenti di Borgo Santa Maria: “Dal 13 agosto solo silenzio, siamo isolati” - L'esasperazione dei residenti di Borgo Santa Maria raggiunge il culmine dopo oltre quaranta giorni di isolamento forzato. Segnala latinapress.it
Ponte chiuso dopo l’incendio: “Restano le criticità a Borgo Santa Maria” - Il punto fatto dal consigliere provinciale di Civiche Pontine, Dario Bellini, che nei giorni scorsi ha incontrato i residenti: “Senza fondi per il ponte di competenza di Astral i disagi rischiano di p ... Secondo latinatoday.it