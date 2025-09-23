Boom di richieste | torna il corso per formare volontari di protezione civile

Fino al 5 ottobre sono aperte le iscrizioni alla seconda edizione 2025 del corso di primo livello per aspiranti volontari di protezione civile, organizzato dalla Provincia di Lecco e dal Comitato di coordinamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.Il corso inizierà giovedì. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

