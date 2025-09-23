Bonus Tari | dal 2026 scatta lo sconto del 25% per 4 milioni di famiglie

Arriva il bonus Tari. Scatterà nel 2026, non per tutti, ma per famiglie numerose e con soglie di Isee stabilite. Riguarderà, si stima, 4milioni di nuclei in Italia. Non servirà fare domanda per avere il bonus sociale rifiuti, ma è necessario ricordarsi di avere l'Isee aggiornato, altrimenti si resta esclusi. Quando arriva il bonus Tari e come funziona lo sconto del 25%. Si tratta di uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti. L'Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha annunciato che scatterà dal 2026 e andrà ad affiancarsi agli altri bonus sociali già in vigore per luce, gas e acqua.

