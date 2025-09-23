Tra le varie agevolazioni, l’entrata in vigore della legge 131 del 2025 fissa nuovi bonus a favore degli agricoltori per il triennio 2025-2027. Si tratta, in particolare, di contributi quantificabili nel 10 o del 20 per cento degli investimenti effettuati in comuni montani, nonché sull’avvio di aziende e micro-aziende agricole effettuato da giovani imprenditori, nelle stesse zone. Ecco, quindi, da quanto si potranno presentare le domande per le due misure di bonus a sostegno del settore agricolo, per quali importi e quali sono le regole da seguire per la richiesta, soprattutto in considerazione dei comuni da classificare come «montani». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Bonus agricoltori 2025-2027: in arrivo incentivi su investimenti e avvio nuove imprese