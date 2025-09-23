News TV. Per mesi si è parlato di un clamoroso ritorno: Paolo Bonolis, uno dei conduttori più amati e iconici della televisione italiana, sembrava a un passo dalla Rai. Le voci di corridoio davano l’affare praticamente chiuso, con la possibilità di rivedere il conduttore romano al timone di un programma pensato su misura per il suo talento. Eppure, qualcosa è andato storto e oggi scopriamo che la Rai aveva davvero un progetto pronto, ma tutto si è arenato prima del colpo finale. Leggi anche: Amadeus torna a Mediaset: ecco dove lo vedremo presto Leggi anche: “Verissimo”, svelati i 3 opinionisti del “Grande Fratello”: pasticcio della Ventura Le avances di Mediaset e la scelta di Bonolis. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Bonolis vicino al ritorno in Rai, ma qualcosa va storto: si scopre solo ora