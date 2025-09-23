Bonmatí ha vinto il terzo Pallone d’Oro di fila ma non è meritato E allora Alessia Russo che deve dire? So Foot

Prima calciatrice della storia a vincere tre Palloni d’Oro e terza a conquistarli consecutivamente dopo Platini e Messi, Aitana Bonmatí è stata protagonista nella serata di ieri al Théâtre du Châtelet di Parigi. «Improvviserò un po’. Terza volta qui di fila, non so davvero cosa dire. Incredibile, poteva benissimo andare a una qualsiasi di voi. Penso che quest’anno il livello sia stato altissimo». “Per chi segue il calcio femminile da lontano, questo trionfo sembrerà logico, vista la statura, l’ispirazione e le prestazioni della giocatrice (20 gol e 16 assist in 58 partite). Eppure la regista del Barcellona e della nazionale spagnola non ha vinto né l’Europeo né la Champions League, le due competizioni più importanti nei dodici mesi trascorsi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

