Bonifica delle valvole stradali si interrompe la fornitura di acqua | un' autobotte a servizio del quartiere
Una giornata di disagi in parte del quartiere Galilei di Ravenna. Hera fa sapere che mercoledì 24 settembre, per consentire la bonifica delle valvole stradali, si renderà necessaria un'interruzione del servizio idrico in alcune vie di Ravenna.I lavori si svolgeranno dalle 8:30 alle 17:30 e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
