Bompiani annuncia la pubblicazione del memoir di Viginia Giuffre

Milano, 23 set. (askanews) – Sarà in libreria a fine ottobre '25, in contemporanea mondiale, Nobody's girl, l'atteso memoir di Virginia Giuffre. In Italia sarà pubblicato da Bompiani -negli Stati Uniti Knopf annuncia una tiratura di partenza di 250.000 copie. Il mondo conosce l'autrice come la vittima di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. La donna ha contribuito a mandare entrambi i serial abuser in carcere e, nell'immaginario collettivo, è rimasta come la ragazza ritratta nella discussa fotografia con il principe Andrea, duca di York. La sua storia non è mai stata raccontata per intero finora.