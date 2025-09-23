Bompiani annuncia la pubblicazione del memoir di Viginia Giuffre
Milano, 23 set. (askanews) – Sarà in libreria a fine ottobre ’25, in contemporanea mondiale, Nobody’s girl, l’atteso memoir di Virginia Giuffre. In Italia sarà pubblicato da Bompiani -negli Stati Uniti Knopf annuncia una tiratura di partenza di 250.000 copie. Il mondo conosce l’autrice come la vittima di Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell. La donna ha contribuito a mandare entrambi i serial abuser in carcere e, nell’immaginario collettivo, è rimasta come la ragazza ritratta nella discussa fotografia con il principe Andrea, duca di York. La sua storia non è mai stata raccontata per intero finora. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: bompiani - annuncia
Jacobin Italia. . Dalla Scuola giacobina 2025 la Festa della birra working class in sostegno alla reindustrializzazione dal basso dell’ex Gkn - Reading degli operai e operaie Gkn da Alla linea di Joseph Ponthus (Bompiani, 2022) - facebook.com Vai su Facebook
Bompiani annuncia la pubblicazione del memoir di Viginia Giuffre; Lo scrittore GIUSEPPE CESARO annuncia di non voler più pubblicare romanzi; Patti Smith annuncia “A Tour Of Italian Days”, otto date nei teatri.
Bompiani annuncia la pubblicazione del memoir di Viginia Giuffre - (askanews) – Sarà in libreria a fine ottobre ’25, in contemporanea mondiale, Nobody’s girl, l’atteso memoir di Virginia Giuffre. Secondo askanews.it
Caso Epstein, a fine ottobre il memoir di Virginia Giuffre - Sarà in libreria alla fine del mese di ottobre, in contemporanea mondiale, "Nobody's girl", l'atteso memoir di Virginia Roberts Giuffre. Si legge su adnkronos.com