Bomba sulla strada Statale 344 bloccata

Anticipate dalle previsioni meteorologiche e dall’allerta arancione per rischio idrogeologico nel territorio di Varese e provincia diramato dalla Protezione civile, le forti precipitazioni sono arrivate nella notte tra domenica e ieri lunedì. Purtroppo nel Varesotto si sono ripresentati disagi e danni. Situazioni che si sono ripresentate e che hanno richiesto gli interventi delle squadre dei vigili del fuoco in varie zone della provincia, soprattutto per allagamenti e tagli di piante, pericolanti o cadute sulla sede stradale. La situazione più problematica tra Brusimpiano e Porto Ceresio per una frana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Bomba sulla strada. Statale 344 bloccata

In questa notizia si parla di: bomba - strada

Bomba inesplosa in Strada Pieve Vecchia a Pesaro: scatta la bonifica

Bomba a mano sul ciglio della strada. Arrivano gli artificieri

Pacco sospetto abbandonato in strada, scatta l'allarme bomba a MIlano

Paura a Salerno: “C’è una bomba a mano in strada” - X Vai su X

Paura a #Salerno, trovata una “bomba in strada” salernonotizie.it Paura questa mattina in via Rocco Cocchia, nel quartiere di Pastena, a Salerno, dove un passante ha segnalato ai carabinieri la presenza di una probabile bomba a mano che stava per strada. - facebook.com Vai su Facebook

Bomba sulla strada. Statale 344 bloccata; Il maltempo sferza il Nord | donna dispersa nell' Alessandrino Como sott' acqua Il video de.

Bomba sulla strada. Statale 344 bloccata - Anticipate dalle previsioni meteorologiche e dall’allerta arancione per rischio idrogeologico nel territorio di Varese e provincia diramato dalla Protezione civile, le forti precipitazioni sono arriva ... Riporta ilgiorno.it

Luino, maxi incidente sulla statale 344: auto finisce nella scarpata, un morto e due feriti gravi - È di quattro veicoli coinvolti e una persona deceduta (Francesco Ferrazzo, 43 anni) il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di sabato intorno alle 15 lungo la strada statale 344, a ... Si legge su milano.corriere.it