Bomba nella notte a Vieste | l' esplosione davanti al portone d' ingresso di un' abitazione
Paura nella notte di martedì 23 settembre, a Vieste, dove ignoti hanno posizionato e fatto esplodere un ordigno rudimentale ai piedi di una abitazione in via Sante Naccarati, zona Marina Piccola. L'esplosione è stata nettamente udita in tutto il quartiere e ha causato danni ingenti all'ingresso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
